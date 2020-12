Motorista dirige com criança no teto solar de carro em Santarém

Imagens foram registradas no domingo (20) em Santarém — Foto: Redes sociais

Imagens foram registradas por passageiros de outro veículo. Além de dirigir com a criança no teto solar, condutor ultrapassa sinal vermelho.

As imagens de uma criança no teto solar de um carro em movimento viralizaram no domingo (20) em Santarém, no oeste do Pará. O vídeo foi registrado na avenida Sérgio Henn, no perímetro entre a Anísio Chaves e Barão do Rio Branco.

Ocupantes de outro veículo ficaram revoltados ao ver uma criança no teto solar do carro em movimento. No diálogo, o casal comenta sobre os riscos e o homem pede que a mulher que está filmando, pegue com clareza a placa do veículo.

“Ridículo. Se acontece alguma coisa e essa menina cai aí de cima? Quer aparecer? Vai aparecer em toda a imprensa agora”, diz o homem no vídeo.

O vídeo foi divulgado e em alguns minutos, internautas compartilharam as imagens que geraram muita indignação entre a população. Nas imagens ainda é possível perceber que o motorista ultrapassa o sinal vermelho, no cruzamento da Sérgio Henn com Barão do Rio Branco.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) fala sobre a infração de transportar crianças sem observâncias as normas de segurança no artigo 168.

De acordo com o CTB, o comportamento registrado no vídeo é uma infração gravíssima e pode gerar multa, além da retenção do veículo.

