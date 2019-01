Motorista dirige em alta velocidade e atinge moto e carro em Santarém

Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital. Motorista participou de audiência de custódia, pagou fiança e responderá em liberdade.

Acidente na madrugada deste domingo (20) deixou duas pessoas feridas em Santarém — Foto: Reprodução/Redes sociais

Um homem que dirigia em alta velocidade, na madrugada deste domingo (20), atingiu uma moto e um carro modelo Gol, no cruzamento da Travessa Dois de Junho com a Avenida Mendonça Furtado, em Santarém, no oeste do Pará. O casal que estava na moto foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém (HMS). De acordo com a polícia, a mulher estava em estado grave.

A polícia informou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele participou de audiência de custódia, pagou fiança e responderá em liberdade. O responsável pelo acidente é servidor do Fórum da Comarca de Santarém.

O motorista dirigia uma Mercedes branca na Mendonça Furtado, sentido Cuiabá, e, em frente a uma lanchonete, bateu na moto e no Gol, que estava estacionado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro às vítimas.

Por G1 Santarém — PA

