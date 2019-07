Motorista dorme ao volante e tomba carreta em Trairão

Carreta bombada em Trairão.(Foto:Reprodução) – Mais um acidente envolvendo uma carreta foi registrado no final da tarde deste domingo (28) em Trairão.

O fato aconteceu no perímetro urbano da BR-163, próximo a ladeira conhecida como “morro do macaco”.

Segundo informações repassadas, o motorista da carreta, que não foi identificado, relatou aos populares que estavam no local do acidente, que acabou cochilando na direção do veículo e consequentemente perdeu o controle do mesmo caindo numa depressão próxima ao acostamento da rodovia.

Felizmente na hora do ocorrido não havia um tráfego intenso no local, resultando somente em danos materiais, a carreta também estava vazia e o motorista não sofreu nenhum ferimento grave.

