Motorista e animais morrem após caminhão carregado de gado tombar em MT

Caminhão tombou na região da Serra de Deciolância — Foto: Divulgação

Um motorista e vários bois morreram após um caminhão carregado de gado tombar em uma curva da Serra de Deciolância, na MT-480 em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, nesse sábado (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Thiago Vanci Alves de Paula, de 30 anos, perdeu tombou logo no início da Serra. Testemunhas relataram que o condutor perdeu o freio do veículo no início da curva.

O motorista ficou preso na cabine do caminhão e morreu antes de ser socorrido. Alguns bois que eram transportados no caminhão ficaram agonizando e também morreram no local do acidente.

A Serra de Deciolância é conhecida pelas curvas fechadas e por ser bastante inclinada.

O caminhão ficou destruído. As causas do acidente devem ser investigadas.

Por Theodora Malacrida, TV Centro América

05/01/2020 17h49

