Motorista e animais morrem em acidente com caminhão na Transamazônica

Motorista ficou preso nas ferragens e morreu na hora .

Caminhão de transporte de gado tombou na rodovia federal.

Moradores da área levaram os bois mortos.(WhatsApp / Debate Carajás)

Uma pessoa morreu e vários animais ficaram feridos, na rodovia Transamazônica (BR-230), em um acidente de trânsito. No final da manhã deste sábado (15), no quilômetro 113, perto do município de Novo Repartimento, um caminhão de transporte de gado tombou. A vítima humana era o motorista, que ficou preso nas ferragens e morreu no local, sem tempo de socorro do Corpo de Bombeiros Militares.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e o Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram ao local para compreender o que teria causado o acidente fatal, remover o corpo do motorista e proteger a carga viva. Ainda é incerto o que teria causado o tombamento do caminhão, que despencou de um barranco.

Entre as causas, está a perda de controle do veículo — por sono ou distração —, manobra arriscada, tentativa de desviar de outro veículo ou sobrepeso de carga (algo comum e perigoso nas estradas brasileiras). Um inquérito foi aberto para investigar o caso e a perícia criminal poderá revelar mais detalhes do ocorrido. Testemunhas já foram convocadas para prestar depoimento.

Por:ORM/Victor Furtado

15.08.20 15h48

