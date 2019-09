Motorista é autuado por transportar cerca de 21 metros cúbicos de madeira de forma ilegal, em Vitória do Xingu, no PA

Madeira apreendida vitoria do xingu — Foto: Policia Rodoviaria Federal

De acordo com o condutor, o embarcador deu orientação para que o veículo não passasse pela barreira de fiscalização, afim de camuflar as ilegalidades.

Um caminhão transportando cerca de 21 metros cúbicos de madeira de forma ilegal foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória do Xingu, sudoeste do estado. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (2).

De acordo com a PRF, policiais receberam uma informação de que um caminhão carregado de madeira estava estagnado em um local conhecido como “Desvio do Ramal dos Cocos”. Ao chegarem ao local, os agentes constataram a irregularidade da carga, pois o condutor do veículo possuía apenas a nota fiscal, sem a Guia Florestal, documento de venda obrigatório.

Ainda segundo a PRF, o motorista confirmou que o embarcador deu a orientação para o veículo não passar na barreira de fiscalização, a fim de camuflar as ilegalidades.

O condutor foi autuado por transportar madeira sem licença válida e o veículo e a carga foram encaminhados à Secretaria do Meio Ambiente em Altamira para adoção das medidas administrativas previstas em lei.

Por G1 PA — Belém

