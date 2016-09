Motorista é encontrado morto em bitrem às margens da BR-163 em Sinop

Os policiais encontraram o homem já sem vida no interior da cabine de um bitrem cinza, placas de Guarantã do Norte-MT, esta madrugada 01-09-2016. O veículo estava estacionado às margens da BR-163, na saída para o município de Itaúba. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou uma primeira análise do local.

De acordo com informações da Polícia Militar, a principal suspeita é de suicídio, mas o caso ainda é investigado. O corpo do motorista foi retirado do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Apenas este laudo apontará a real causa da morte da vítima. O homem seria morador de Guarantã e transportava milho.

