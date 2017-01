Motorista é flagrado ao entrar na rodovia na contramão em Novo Progresso

O registro foi feito pelo repórter do Jornal Folha do Progresso.

Um motorista (Foto) foi flagrado trafegando na contramão na manhã desta terça-feira (03), ao sair da avenida Orival Prazeres para entrar na rodovia BR-163 perímetro urbano de Novo Progresso. Com um caminhão furgão vermelho ele simplesmente adentrou na contra mão na via que da acesso ao centro da cidade e seguiu pela rodovia BR -163.

You May Also Like