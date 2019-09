Motorista é flagrado ateando fogo em vegetação às margens de rodovia; vídeo

(Foto:Reprodução )- Flagrante foi feito na BR-163 no estado do Pará. Em agosto foram registrados aumento de 300% em incêndios no município de Novo Progresso, segundo o INPE.

O vídeo feito por um leitor do Jornal Folha do Progresso, mostra um homem ateando fogo na vegetação às margens da BR 163 entre Novo Progresso e o estado do Mato Grosso.

O vento e as altas temperaturas ajudam a propagar os focos e levam fumaça para as cidades.

O fogo na área rural muitas vezes é usado para limpar áreas de plantação e pastagens. Porém, todas as autorizações para isso foram suspensas através de um decreto Presidencial.

(Veja vídeo)

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

