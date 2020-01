Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi apreendida uma cartela com seis pílulas de anfetamina, popularmente conhecida como arrebite. A substância é comumente utilizada por motoristas que passam longa horas dirigindo pelas rodovias brasileiras. O efeito colateral da droga é a supressão do sono.

Um caminhoneiro foi flagrado na quinta-feira (9) com anfetamina durante uma fiscalização ocorrida na rodovia BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará.

Motorista é flagrado com anfetamina na BR-316, em Castanhal, no Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

