Motorista é flagrado com espingardas na rodovia BR-316, em Capanema

Homem disse que usaria armamento para caçar.

Ele foi em preso nesta segunda-feira, 23, por porte ilegal de arma de fogo.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram nesta segunda-feira (23) um motorista de 41 anos com três espingardas no interior do veículo que conduzia pela rodovia BR-316, no município de Capanema, no nordeste paraense. Além das armas, também foram encontrados seis cartuchos de munição.

Segundo a PRF, ao ser questionado sobre a origem das armas, o condutor disse que havia comprado no município de Cachoeira do Piriá uma delas por R$1.500 e que as outras duas de cano simples seriam emprestadas e usadas para caçar.

O motorista foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Capanema para o flagrante.

