Motorista é morto dentro de ônibus a tiros enquanto fazia viagem em estrada de Capanema

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Testemunhas contam que o motorista seguia pela estrada quando passou pela comunidade do Mata Sede. Nesse local, um homem armado subiu no local e teria mandado um passageiro que estava ao lado se afastar. Depois disso, ele disparou quatro vezes contra “Fofoca”.

Um homem, identificado apenas como “Fofoca”, foi morto no final da manhã desta sexta-feira (17) em Capanema, nordeste paraense. O homem, que era dono e motorista de uma rota de ônibus que conduz passageiros de uma vila para o centro de Capanema, foi assassinado no meio da viagem.

You May Also Like