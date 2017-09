Motorista é preso após tombar carreta na BR-163 em Lucas do Rio Verde

O condutor foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) acusado de provocar o tombamento de uma Scania Volvo carregada com sementes de algodão, na rodovia federal, a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade, ontem no final da tarde.

Segundo a PRF, foi constatado após teste de alcoolemia, 1,24 miligrama de teor alcoólico. Devido a isso, o motorista foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde para as providências necessárias.

Ainda de acordo com a PRF, a carreta foi retirada do local e colocada às margens da rodovia com auxílio de um guincho da concessionária responsável pela via. Houve interdição do tráfego de veículos para fazer a limpeza do local, mas foi liberado pouco tempo depois.

Fonte: Notícias ao Minuto.

