Motorista é preso em MT com oito armas e 1,5 mil munições compradas no Paraguai

Um motorista, de 31 anos, foi preso na madrugada deste domingo (3) com oito armas e mais de 1,5 mil munições, ao ser abordado por policiais civis em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que o suspeito retornaria com o armamento do Paraguai.

De acordo com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), o suspeito, Caio José Araújo Ramos, de 31 anos, foi preso em flagrante por comércio de armas de fogo e munições.

Segundo a investigação, ele teria ido ao Paraguai na quarta-feira (30) e chegaria em Primavera do Leste neste final de semana.

Ele estava em um veículo, modelo Corolla, alugado, na MT-130, próximo ao posto de pedágio. Ao ser abordado, Caio, que estava acompanhado da mulher, negou que trazia armas ou drogas no automóvel.

Em busca preliminar, os policiais encontraram apenas alguns produtos contrabandeados como garrafas de bebida alcoólica, perfumes, pneus, receptadores de sinal de TV a cabo pirata, caixas de alto-falante, aparelhos de som e outros produtos.

Em vistoria minuciosa, os policiais observaram que as portas estavam com peso anormal. Ao desmontar os forros das portas do veículo, foram encontrados as armas e munições.

Foram apreendidas 1.570 munições (calibre 12, 357 e 38), quatro carabinas (calibre 22), duas pistolas (calibre 380), um revólver (calibre 38), uma espingarda semiautomática (calibre 12), dois municiadores e uma luneta.

Conforme a Derf, os produtos foram adquiridos no Paraguai e seriam vendidos para criminosos da região de Primavera do Leste.

No veículo também foram localizados cupons de compras emitidos por lojas no Paraguai e tickets de pagamento de pedágio de rodovias que vão para o Paraguai.

