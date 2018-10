Motorista em vídeo mostra caos na BR 163 e cita voto para Bolsonaro

Chuva complica o trânsito em BH e causa transtornos aos motoristas. Fila de caminhões parados na rodovia.



A chuva da manhã desta quarta-feira (10), causou transtornos aos motoristas que trafegavam pela rodovia BR 163 no trecho sem pavimentação entre Novo Progresso e Moraes Almeida no Pará. Um motorista aproveitou para registrar o aos no trecho da rodovia e disse que todos os motorista vão votar no presidenciavel Bolsonaro. O Caos obrigou os motoristas a ficarem parados na rodovia por mais de 24 horas.



O DNIT/PA contratou a “JM Terraplanagem” que mantém serviços no trecho , no momento a terraplanagem esta sento feita, com alto fluxo de caminhões a poeira acumulou , nesta quarta -feira a chuva caiu na região causando transtornos aos motoristas. Pista escorregadia e com lama, obrigou aos motoristas a pararem na rodovia. Um motorista aproveitou gravou vídeo e mostrou o descaso do governo com a rodovia, e pediu para votar no presidenciável Bolsonaro. Assista o Vídeo.

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) promoveu recentemente uma visita técnica na BR-163, a chamada rodovia da soja. O gerente de economia, Daniel Furlan Amaral, percorreu o trajeto entre Santarém, PA, e Sinop, MT. Na avaliação dele, houve avanço nas obras, mas com o início das chuvas traz grande preocupação.Segundo Amaral, os pontos mais problemáticos da rodovia estão localizados entre os municípios de Novo Progresso, Moraes de Almeida [trecho sem pavimento] e Novo Progresso PA, e Sinop, em Mato Grosso. “Curiosamente este trecho já asfaltado, mas que por estarem sem manutenção há muito tempo acabam ficando quase que intransitáveis por conta do tamanho dos buracos”.

