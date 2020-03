Motorista embriagada atropela e mata duas crianças e um adulto em Dom Eliseu

(Foto:Reprodução) – Ela fugiu do local sem prestar socorro às vítimas

Uma motorista embriagada, que não teve o nome revelado pela Polícia Militar (PM), atropelou e matou três pessoas na noite da última sexta-feira (13) na avenida JK de Oliveira, em Dom Eliseu, região sudeste do Estado. De acordo com informações da corporação, por meio da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar (21ª CIPM), que atendeu o caso, a condutora fugiu do local sem prestar socorro.

As vítimas foram um homem de 32 anos, instrutor de educação física, que morreu ainda em via pública, e duas crianças, de idades não informadas, que chegaram a ser socorridas por populares e encaminhadas para o Hospital Municipal de Dom Eliseu, mas não resistiram aos ferimentos e morreram durante o atendimento médico. Eles estariam de bicicleta, voltando de um treino, no momento do acidente. O veículo ficou completamente destruído com a batida.

No local do acidente, os militares foram informados que o automóvel responsável pelo atropelamento estaria sendo conduzido por uma mulher, que seguiu em direção ao bairro Eldorado. Os militares realizaram buscas e conseguiram localizar a suspeita ainda conduzindo o veículo. Ela apresentava sinais de embriaguez e foi conduzida para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fazer o teste de etilômetro (bafômetro), que comprovou limite de álcool no organismo da condutora acima do limite permitido por lei. Ela foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu, que abriu um inquérito para apurar a ocorrência.

A motorista deve responder criminalmente pelas mortes e por conduzir o veículo com influência de álcool.

