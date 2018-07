Motorista embriagado e sem CNH atropela 6 pessoas que voltavam de cavalgada e mata 2 animais em MT

Carro invadiu o meio-fio de ciclovia e atropelou seis pessoas que andavam no local. Animais ficaram gravemente feridos e tiveram que ser sacrificados por veterinário.

Um motorista atropelou seis pessoas e dois animais na noite desse domingo (22) na MT-419, em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, o motorista, que não teve a identidade divulgada, estava embriagado e não tem carteira de habilitação.

O grupo atingido voltava de uma cavalgada que antecede a Expotã, tradicional feira agropecuária que ocorreu todos os anos em Guarantã do Norte.

De acordo com a PM, o motorista dirigia um carro, modelo Strada, saindo do evento para o Centro da cidade.

Ele estava em alta velocidade e atingiu um boi que era montado por uma pessoa. Ainda sem diminuir a velocidade, atropelou uma égua que também andava pela rodovia. Na sequência o carro invadiu o meio-fio da ciclovia e atropelou seis pessoas que andavam no local.

Carro ficou destruído após atropelar 2 animais e 6 pessoas em Guarantã do Norte (Foto: Divulgação)

As testemunhas disseram que em nenhum momento o carro diminuiu a velocidade e que o motorista tinha a intenção de fugir.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o boi e a égua – que estava prenhe – foram sacrificados por um veterinário chamado ao local do acidente.

As seis pessoas atropeladas, além do motorista e de uma passageira, foram socorridos ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, em Guarantã do Norte. A família do motorista o transferiu para um hospital particular.

Ele deve ser ouvido pela Polícia Civil quando tiver alta médica da unidade de saúde.

O G1 entrou em contato com o hospital onde as vítimas foram internadas, mas não teve informações sobre o estado de saúde delas.

Por Denise Soares, G1 MT

