Motorista embriagado que matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida na BR-163 já responde por crime de trânsito e violência doméstica

Segundo a Policia, Gerson teria tentando fugir após o acidente, mas acabou capotando o carro que dirigia e indo parar ao lado da BR. Ao chegarem no local, foi feito o teste de alcoolemia e foi constado 0.63 miligramas por litro de ar alveolar – comprovando a embriagues do motorista.

(Foto:Reprodução)-Gerson Leite Regalado foi preso por embriagues ao volante com vítima após colidir com uma moto na BR-163, KM 40, na tarde de quarta-feira (24), próximo a entrada para Belterra. Ele era o condutor da Hilux Branca que bateu com uma Honda Pop, matando Mansueto Neto de Aguiar e deixando Maria Morenita de Aguiar em estado grave.

