Motorista enfeita ônibus em Belém para homenagear passageiras no Dia Internacional da Mulher

Com a ajuda do cobrador Emanuel Saraiva, Valeria Sousa circulou pelas ruas da cidade levando surpresa e alegria para quem subia no UFPA/Pe. Eutíquio.

Passageiros da linha de ônibus UFPA/Pe. Eutíquio tiveram uma surpresa nesta sexta-feira (8), especialmente as mulheres. A motorista Valeria Sousa e o cobrador Emanuel Saraiva enfeitaram o coletivo com balões e mensagens para alegrar o Dia Internacional da Mulher desde cedo. “Quando elas sobem no ônibus, dá para ver no rosto a surpresa, elas se sentem bem, batem fotos, e isso é muito gratificante”, disse a motorista, que desde 2016 faz o gesto neste dia.

Os dois confeccionaram os enfeites durante a madrugada e saíram bem cedo da manhã para circular as ruas da cidade. Emanuel, que também estuda farmácia à noite, disse que saiu da aula e foi para casa começar a produzir. Já Valeria, acordou às 4h e chegou na empresa às 5h para deixar tudo pronto.

Às 5h20, eles começam a trabalhar. “Já trabalhamos juntos há dois anos e gostamos muito de fazer essa homenagem, é uma alegria para quem sai muito cedo e pega o ônibus. Uma das passageiras até brincou dizendo que era a primeira homenagem que recebeu no dia”, contou Emanuel.



Luta contra preconceito

“Ser motorista é muito difícil no trânsito de Belém, mas ser uma motorista mulher é ainda mais desafiador, todo dia eu ouço alguma coisa ruim”, afirmou Valeria. Ela disse que muitas pessoas ao verem que é uma mulher dirigindo começam a criticar. “Uma vez, parei no sinal e um grupo de taxistas começou a mandar eu ir pilotar um fogão, que era o meu lugar”.

Mesmo com os desafios, Valeria disse que gosta muito do trabalho, que se empenha para dirigir com excelência e sempre se preocupa com os passageiros. “É estressante, mas eu amo o que faço, peço a Deus sempre por paciência, sabedoria, me preocupo em como dirijo, com os freios que podem acabar machucando alguém, penso sempre em quem está lá atrás, e o resultado disso, é que muitos passageiros gostam de ir comigo, me dão presentes, principalmente pessoas idosas, que gostam e precisam de atenção”, comentou.

Neste Dia Internacional da Mulher, Valeria disse que a vontade era dar uma lembrança para cada passageira que sobe no coletivo, mas para ela o singelo ato de deixar o ônibus mais alegre já é um começo para deixar as pessoas mais felizes no dia a dia.



