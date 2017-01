Motorista erra ponte e cai com caminhonete em córrego

Este é o segundo caso na semana, outro veiculo camionete Amarok também caiu no riacho no mesmo local.

Segundo pessoas que testemunharam o momento do acidente, o motorista da caminhonete ignorou o fim da pavimentação da avenida Isaias Antunes, e seguiu reto e caiu no riacho. Para seguir pela ponte tem um contorno antes ,passou reto.

O motorista de uma caminhonete errou o trajeto sobre uma ponte que fica em uma avenida principal, ele caiu com seu veículo dentro do riacho Córrego das Bueiras, na região central da cidade de Novo Progresso.

