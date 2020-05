Motorista esconde quase 12 kg de ouro maciço nas botas e é flagrado pela PRF no Pará

Motorista esconde quase 12 kg de ouro maciço nas botas e é flagrado pela PRF na BR-316, no Pará

Motorista chegou a dizer que estava com calos, já que tinha dificuldade para se locomover. Produto está avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões.

Homem é flagrado no Pará com ouro maciço escondido nas botas. — Foto: Reprodução / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 12 kg de ouro ilegal no km 100 da rod. BR-316 em Santa Maria do Pará, nordeste do estado. Segundo a PRF, o produto, cotado para aproximadamente R$3 milhões, estava escondido dentro das botas de um motorista.

Com dificuldade para se locomover, o homem chegou a dizer que estava com calos por causa do sapato novo, segundo a PRF, e foi preso em flagrante.

A prisão ocorreu na tarde desta sexta (1º), quando policiais pararam o veículo. O condutor, segundo a PRF, apresentou nervosismo e o veículo foi revistado.

Em seguida, os policiais pediram que o motorista retirasse as botas e então encontraram o ouro maciço.

O preso não soube explicar a origem do material e alegou que não possuía qualquer documentação que pudesse explicar a posse. Ele, o veículo e o ouro foram encaminhados para sede da Polícia Federal, em Belém.

O Art. 2º da Lei Federal 8.176/91 prevê crime contra patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.

A pena pode chegar a detenção de um a cinco anos e multa.

Por Jornal Folha do Progresso com informações do G1 PA — Belém

01/05/2020 21h33

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...