Motorista fica ferido após colisão entre caminhonete e carreta na BR-163 em Sinop

O acidente envolvendo uma Nissan Frontier prata e uma carreta branca ocorreu entre a BR-163 e a rua Colonizador Ênio Pipino, na região do Alto da Glória, no início desta tarde. O motorista da caminhonete teve um ferimento na cabeça, foi socorrido por uma equipe de resgate da Rota do Oeste e encaminhado ao Hospital Regional. O estado de saúde dele não seria grave.

De acordo com informações colhidas no local, o motorista da carreta disse que saia da rodovia federal para entrar na rua paralela. Já a caminhonete seguia pela rua Colonizador e se chocou com as rodas da carreta. Esta versão contada ainda será investigada.

A frente da caminhonete ficou bastante danificada.

