Motorista fica ferido em acidente entre carro e caminhão na BR-163 em Sinop

A colisão envolvendo um VW Gol e um Mercedes Benz foi no quilômetro 837 da rodovia federal, perímetro urbano do município. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão transversal e o motorista do carro, de 27 anos, sofreu lesões graves e foi encaminhado ao Hospital Regional. O caminhão era conduzido por homem de 60 anos, que saiu ileso.



Ainda de acordo com a PRF, o acidente teria sido causado por uma imprudência de motorista do carro, que teria desrespeitado a sinalização. O policial acrescentou ainda que o acidente só não teve maior gravidade porque no local há um radar. O tacógrafo confirmou que o caminhão estava a uma velocidade entre 40 e 50 quilômetros por hora.

Fonte: Só notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...