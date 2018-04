Motorista fica preso entre ferragens depois de batida entre carro e carreta na BR-163, em Santarém

(Fotos Reprodução TV Tapajos)- Veículos seguiam em sentidos opostos quando a batida aconteceu próximo à comunidade Cipoal. Motorista que ficou preso foi identificado como Francisco Mair.

Motorista fica preso entre ferragens depois de batida entre carro e carreta na BR-163

Uma batida entre uma carreta e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida no fim da madrugada desta segunda-feira (23) em Santarém, no oeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 5h no km 17 da Rodovia Federal BR-163, próximo a comunidade Cipoal, deixando o motorista do carro de passeio preso entre as ferragens.

O condutor da carreta informou que tinha descarregado grãos e seguia sentido cidade/planalto quando o acidente aconteceu. O carro de passeio seguia no sentido contrário. A carreta saiu para rodovia e quase atinge um poste de energia elétrica.

O motorista ferido foi identificado como Francisco Mair. Depois da batida, ele foi socorrido por populares. No local onde a batida aconteceu não há iluminação pública suficiente e a pista estava escura.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência, fez os procedimentos de primeiros-socorros e encaminhou Francisco para o Pronto Socorro Municipal. Em nota, a assessoria de comunicação da unidade hospitalar informou que a equipe médica avaliou o paciente e observou uma possível fratura na região lombar. Será realizado uma ultrassonografia. O quadro clínico é considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o levantamento para saber as causas do acidente e verificou que as documentações dos motoristas e dos veículos estavam em dia.

Por G1 Santarém, Pará

