Motorista flagra esposa e amante ao atender corrida em motel de Manaus

Funcionários do motel tiveram que intervir para evitar uma tragédia e no fim das contas, o marido traído ainda passou mal e precisou ser levado para o Hospital Platão Araújo. Após ser medicado, ele recebeu alta médica foi liberado.

O curioso é que os clientes eram a própria mulher e o amante. Segundo informações, o motorista só se deu conta do caso extraconjugal quando a mulher entrou no veículo. Houve uma grande confusão e o marido tentou agredir o amante.

