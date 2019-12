Motorista internado na UTI morre dois dias após acidente que matou vereador em Sorriso (MT)

Motorista que conduzia o carro morreu dois dias após o acidente. — Foto: Arquivo pessoal

Adelar Natal Pignat e o vereador eram moradores de Gaúcha do Norte e estavam em Sorriso. Vilmar Contini morreu no dia do acidente.

Morreu, nesta sexta-feira (6), na UTI do Hospital Regional de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, o motorista Adelar Natal Pignat, de 50 anos, que conduzia o veículo onde estava o vereador Vilmar Contini (PR) morto na quarta-feria (4). Os dois foram vítimas de um acidente.

Vilmar Contini, conhecido como Fifi, era vereador em Gaúcha do Norte, a 595 km da capital. Ele estava no primeiro mandato. Foi o mais votado no último pleito de 2016 com 292 votos.

O acidente aconteceu em um cruzamento no bairro Rota do Sol em Sorriso. Adelar dirigia um carro prata, que seguia pela Rua Porto Belo e bateu com um outro automóvel, de cor preta, na esquina com a Rua Vale Dourado, e Sorriso.

Segundo a direção do hospital, o vereador, que estava no banco do passageiro, sofreu um trauma no tórax e morreu no início da noite de quarta.

A mulher que conduzia o outro carro envolvido sofreu ferimentos leves.

A perícia foi realizada no local do acidente pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Segundo o perito Nilton Carlos Dalberto, nos sentidos em que os carros eram conduzidos não haviam placas indicando qual a preferencial.

06/12/2019

