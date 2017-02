Motorista morre afogado após bi trem cair em ponte no rio Jamanxim

Conforme a informação o caminhão Bi trem (boiadeiro) com características da Frialto sofreu acidente ao passar pela ponte do rio jamanxim o caminhão deslizou e caiu dentro do rio jamanxim o motorista teria morrido afogado, por não conseguir sair da cabine. O Acidente aconteceu nesta quinta-feira (09).

