Motorista morre após batida entre duas carretas na serra de Moraes Almeida

A tragédia aconteceu a cerca de 10 km do Distrito de Moraes Almeida.(Foto:Adelar Belling via WhatsApp)

O trânsito ficou interditado por quase duas horas, até a retirada da vítima das ferragens e remoção dos veículos.

Na noite desta segunda-feira (23), na rodovia BR-163, próximo a Moraes Almeida, o motorista de carreta carregada com milho [não identificado], perdeu a vida após bater de frente com uma outra carreta, que estava vazia, sendo que o seu motorista, foi socorrido com vida.

De acordo com informações repassadas ao Jornal Folha do Progresso por motorista que assistiu o acidente, a carreta vazia seguia sentido Itaituba Mato Grosso, quando, por motivos desconhecidos, invadiu a contramão de direção e fez o L na pista e bateu de frente em um bitrem caçamba carregado com milho, que seguia em sentido contrário. A carga esparramou na rodovia.

O tráfego nos dois sentidos ficou interrompido por quase duas horas, sendo liberado após a retirada da vítima das ferragens e do fim dos trabalhos para remover os veículos e liberar rodovia.

