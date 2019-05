Motorista morre após colisão de três carretas na BR-163 em Novo Progresso

Um homem morre após bater em traseira de caminhão em volvendo três carretas em acidente de transito na rodovia BR -163 em Novo Progresso.

Um motorista morreu após um acidente envolvendo três carretas na BR-163, distante 10 km da cidade de novo progresso, nas proximidades do aeroporto no inicio da noite deste sábado (25).

A rodovia foi interditada e o trânsito está funcionando no sistema de “Pare e Siga”.

De acordo com a reportagem do Jornal Folha do Progresso coletado no local, o motorista não identificado que dirigia uma carreta carregada de soja que seguia par ao porto de Miritituba, perdeu o controle ao desviar de um buraco, o veículo acabou atingindo outra carreta que seguia na sua frente outro caminhão que seguia em direção oposta caiu em uma ribanceira, para não coldir.

Os motoristas não foram identificados;

Ainda de acordo com a informação coletada no local a vítima motorista do caminhão qre provocou acidente foi lançada e não resistiu , morreu no local.

O motorista da outra carreta, que saiu da rodovia pra não colidir – não teve nome e a idade divulgada – foi socorrido pelo SAMU e passa bem.

A policia rodoviária federal esta no local, a fila de caminhões atingiu dois km na rodovia de um lado ao outro.

