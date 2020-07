Motorista morre após se chocar com carreta no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O corpo de Rivaldo foi submetido a exame toxicológico para descobrir se ele havia ingerido alguma substância que possa ter alterado seus reflexos enquanto dirigia. O motorista da carreta ainda será ouvido pelos policiais.

Amigos da vítima contaram à polícia que Rivaldo teria participado de uma comemoração com amigos na vila Campos Belém. Em seguida, ele resolveu se dirigir até o centro de Tailândia. Alguns amigos dele também iriam acompanhá-lo, mas desistiram na hora do embarque.

O motorista do caminhão também teve ferimentos, mas sem gravidade. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT). Rivaldo morreu ainda no local.

