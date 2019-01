Motorista morre carbonizado em acidente entre duas carretas em Mato Grosso (fotos)

Um grave acidente entre duas carretas deixou uma pessoa morta na manhã de hoje (25) na BR-364 em Mato Grosso. A vítima fatal morreu carbonizada após a colisão em Alto Araguaia, a 426 km de Cuiabá.

De acordo com informações da PRF, o acidente foi causado depois que o reboque de uma das carretas se desengatou, ocasionando a batida entre os dois veículos. Por causa do acidente, a rodovia precisou ser bloqueada.

Um dos veículos entrou em combustão e o motorista não conseguiu sair a tempo.

As chamas da carreta foram controladas e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada.

A vítima não foi identificada.

