Motorista morre e camionete é destruída após colidir com carreta na BR 163

(Foto:WhatsApp) -Um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma camionete de cor prata com placa NJT- 8052 de Novo Progresso-PA ocorreu, após ao distrito de Castelo de Sonhos na rodovia BR-163.

Informações colhidas pela equipe de reportagem do Jornal Folha do Progresso, dão conta que o condutor da camionete, trafegava em alta velocidade pela via, vindo a colidir em uma carreta, com impacto foi arremessado para fora da rodovia.

O impacto da batida foi tão forte que a camionete partiu ao meio e a carreta teve eixo deslocado e pneu arrancado. O condutor da carreta [nome não divulgado] não se feriu , o motorista da camionete foi identificado como “LUCAS FREITAS BENEVIDES” de 30 anos, morreu no local.

O motorista da carreta divulgou o acidente no whatsapp, disse não ter culpa! “a camionete saiu da pista e atingiu a carreta, o motorista morreu – quem souber da família favor avisar ele tinha bebidas dentro do carro, eu não tive culpa, vou sair do local com medo que algum familiar se revolte e faça alguma coisa pra mim, divulgou.

A policia militar e Samu foram acionados ao local. O condutor da camionete morreu no local e seu corpo ficou preso nas ferragens, foi necessário a ajuda de pessoas para retirar o corpo do mesmo. A suspeita e que a alta velocidade pode ter contribuído no acidente.

