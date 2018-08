Motorista morre e passageiro fica ferido após carro bater em caminhão na BR 163

Por Igor Fernandes, Centro América FM Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A parte da frente do carro ficou destruído e diversas peças do automóvel ficaram espalhadas pela rodovia.

As vítimas estavam em um carro de passeio que bateu de frente com um caminhão. O motorista, que não foi identificado, ficou preso às ferragens e morreu na hora.

You May Also Like