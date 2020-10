Motorista morre em grave acidente envolvendo três carretas- duas da mesma empresa – na rodovia BR 163 entre Pará e Mato Grosso. (Foto:Reprodução Youtube)



Um grave acidente envolvendo três veículos de carga foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (30) na BR 163, nas proximidades da Base Aérea do Cachimbo entre os estados do Pará e Mato Grosso, um motorista morreu.

O acidente aconteceu por volta das 18h20mn, conforme informações , três carretas se envolveram em acidente, duas carretas da mesma empresa “Lotano”, o terceiro caminhão fugiu do local, a duas carretas ficaram destruídas com impacto, o corpo de bombeiro da cidade de Guarantã do Norte (MT) está no local , um motorista morreu, outro foi socorrido por populares para hospital da cidade de Guarantã do Norte (MT) em estado grave.

Conforme o oficial do corpo de Bombeiro repassou para o Jornal Folha do Progresso, as vitimas ainda não foram identificadas, primeiro foi feito trabalho de socorro, aguardam no local à equipe da polícia militar e civil do distrito de Castelo de Sonhos para resgatar e identificar o corpo.

Um motorista (Não identificado), da Empresa de Transportes Lotano, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Outro motorista teve cabine do caminhão arrancada com a violência do acidente foi socorrido para cidade de Guarantã do Norte (MT), teve lesões graves.

A Pista esta interditada, a carga de soja ficou na pista, as duas carretas -bi trem- estão bloqueando o transito, a Polícia Rodoviária, foi comunicada do acidente, mas ainda não estava no local.

