Motorista morre em violenta entre caminhões no Mato Grosso

(fotos: divulgação) – Edson Daniel Zabatke, 43 anos, morreu, esta tarde, em um acidente na MT-225, a cerca de 17 quilômetros do centro de Feliz Natal (150 quilômetros de Sinop). A vítima dirigia um caminhão Ford Cargo branco, quando houve a colisão com um Scania G420, conduzido por um homem de 47 anos. Zatabke foi arremessado do veículo e faleceu no local.

De acordo com testemunhas, Edson trafegava sentido assentamento ENA e que, ao chegar no local denominado “Pé de Galinha”, o condutor do outro caminhão cruzou sua frente e causou a colisão. O motorista do outro veículo, que não ficou ferido, apresentou outra versão à Polícia Civil.

Ele disse que trafegava por uma via denominada “Estrada Velha” e que, quando chegou no cruzamento, diminuiu a velocidade e não percebeu a chegada de outro veículo. Segundo seu depoimento, quando estava terminando de fazer a manobra para mudar de pista, o caminhão dirigido por Edson apareceu em alta velocidade e foi impossível evitar o acidente.

O homem se apresentou à Polícia Civil e disse que deixou o local do acidente, após constatado o óbito, por medo de alguns colegas da vítima, que, segundo ele, estavam com “os ânimos alterados”. As causas e responsabilidades pelo acidente ainda serão apuradas.

O corpo da vítima foi liberado para uma funerária do município. Não há informações sobre horários de velório e sepultamento.

