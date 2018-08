Motorista morto em acidente com carreta na BR-163 no Pará é sepultado em MT

Motorista morto em acidente com carreta na BR-163 no Pará é sepultado em Sinop (MT) (Foto :Reprodução )

O corpo de Antônio Marcos Bogo, de 46 anos, foi sepultado, esta tarde, em Sinop, após ter sido velado durante a manhã, no memorial da funerária Luz e Vida na avenida das Embaúbas, no centro. Ele morreu após a Mercedes-Benz branca que conduzia se envolver em um acidente na rodovia federal, nas proximidades de um balneário a cerca de 5 quilômetros da região de Trairão, no Pará (835 quilômetros de Sinop), no último domingo.

A versão investigada é que o caminhoneiro perdeu o controle da direção, acabou saindo da pista, caindo em uma ribanceira, batendo em árvores e algumas pedras antes de tombar. No momento do acidente estava chovendo. Ele chegou a ser arremessado da cabine do caminhão e morreu no local.

Antônio morava em Sinop desde 1977 e chegou a fazer parte da fanfarra municipal por vários anos.



