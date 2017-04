Motorista passa mal, perde o controle e atinge três carros em Santarém

A mulher que conduzia o carro ficou em observação no Pronto Socorro e recebeu alta no início da manhã desta terça-feira (25). Os motoristas dos outros carros envolvidos no acidente não se feriram.

De acordo com informações de testemunhas, a mulher seguia pela avenida São Sebastião quando passou mal e perdeu o controle do carro, atingindo três veículos que estavam estacionados na rua.

Um acidente chamou atenção de quem passava pela avenida São Sebastião, em Santarém, oeste do Pará, na noite desta segunda-feira (24). Três carros foram atingidos pelo automóvel conduzido por uma mulher que foi levada ao Pronto Socorro com escoriações.

You May Also Like