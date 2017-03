Motorista perde controle cai com carro em lagoa e morre na Transgarimpeira

Um acidente no final da tarde desta sexta-feira (24), tirou a vida de duas pessoas na rodovia trasngarimpeira.

A tragédia aconteceu nas proximidades o Distrito do Jardim do Ouro, no momento que a vítima dirigia uma camionete D20 que teria derrapado em um lamaçal e caiu dentro da lagoa próximo a rodovia transgarimpeira. O Sargento Josué Comandante da Guarnição da Policia Militar do Jardim do Ouro chegou a enviar fotos pelo grupo de WhtasApp para ajudar encontrar os familiares das vitimas. O motorista foi identificado como “Ezaquiel Almeida Amaral” e uma jovem “Francineide Sirina leite” o acidente aconteceu as 17h30mn distante 5 km da comunidade de Jardim do Ouro nas proximidades do acesso ao garimpo Palito. Um cachorro que deve ser de estimação das vitimas sobreviveu e ficou parado em cima do corpo (Foto).

De acordo com o Sargento Josué os familiares já foram encontrados e são moradores da cidade de Novo Progresso, estão seguindo até o local para reconhecer as vitimas. O Sargento solicitou o IML da cidade de Itatiuba, e somente após a perícia os corpos serão liberados.

Da Redação Jornal Folha do Progresso/Com Informações da Policia Militar com Fotos

