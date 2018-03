Motorista perde controle da direção e carreta carregada de soja tomba na BR 163

Uma carreta bitrem com placa traseira (bi trem) KKR 81 46 da cidade de Serra Talha (PE) , carregada com soja tombou na tarde desta quarta-feira(21), na BR 163, perto do km 30 entre os municípios de Trairão e Itaituba. O Acidente aconteceu aproximadamente 14 km antes de chegar ao km 30.

As causas e circunstâncias do acidente levam que o motorista perdeu o controle do caminhão. Segundo informações coletadas no local, o motorista, que não teve o nome divulgado, estava levando os grãos em direção ao porto de Miritituba, na cidade de Itaituba quando perdeu controle da direção e saiu da pista. Existem bastantes buracos na rodovia naquele trecho. O motorista ficou preso na cabine, motoristas que passavam no local fizeram o resgate e constataram que a vítima não teve ferimentos.

Os grãos ficaram espalhados. O motorista disse que não é dono do caminhão, a carga é de terceiros que tinha carregado no Mato Grosso,o caminhão ficou pendurado em uma ribanceira,não tem seguro e será preciso de um guincho para retira-lo.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com Fotos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...