Motorista perde controle da direção e carreta da Batista carregada de soja tomba

Uma carreta bitrem da Empresa Batista carregada com aproximadamente 38 toneladas de soja tombou na manhã desta segunda-feira (21) na rodovia BR-163 , perto do distrito de Vila Isol no município de Novo Progresso.

As causas e circunstâncias da batida ainda são desconhecidas. Segundo informações de pessoas que evidenciaram o acidente , o motorista, que não teve o nome divulgado, tinha 50 anos e estava levando os grãos em direção ao porto de Miritituba cidade paranaense de Itatituba quando perdeu controle da direção e saiu da pista.

Motoristas que trafegavam no trecho fizeram os socorros, quando constataram que o motorista estava morto a esposa da vítima não ferimentos nas pernas e foi internada no hospital municipal de Novo Progresso, ainda não obtivemos informações sobre estado de saúde da paciente.

Os grãos ficaram espalhados pela rodovia. Não há informações se foi preciso interditá-la. O caminhão esta sendo removido da pista com a ajuda de um guincho.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...