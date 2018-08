Motorista perde controle de carreta e morre em acidente na BR 163, em Trairão no Pará

(Foto:Adelar Belling via WhatsApp) – A vítima conduzia um caminhão vazio , que retornava do porto e tinha como destino Sinop no Mato Grosso.

O motorista de uma carreta da empresa “PCA TRANSPORTES” morreu na manhã deste domingo (26), em um acidente na BR 163.

De acordo com as informações o motorista da carreta “Antônio Marcos Gobo”, conhecido como Alemão Garrafeiro de 46 anos, retornava de Miritituba para Mato Grosso, conforme informação o motorista perdeu o controle em uma curva e saiu da rodovia descendo ribanceira, o motorista morreu no local.

Os familiares saíram ainda no domingo do Mato Grosso e foram até o Instituto Médico Legal (IML), para fazer o reconhecimento do corpo.

O corpo será transladado para o Mato Grosso [cidade não informada], onde será velado e sepultado..

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...