Motorista perde controle e capota veículo na Serra do Moraes

Um capotamento foi registrado na tarde deste domingo (4), na Rodovia BR 163, na Serra do Moraes, próximo do Distrito de Moraes Almeida. O veículo camioneta Mitsubichi Triton cor prata, placa OBB-N.Progresso, era conduzido por um jovem identificado por testemunhas pelo nome de Ìtalo.

De acordo com testemunhas do acidente, o motorista que perdeu o controle do veículo saiu e capotou. Felismente, apesar dos danos materiais e do susto, o motorista teve ferimentos teve , ferimentos na cabeça, mas foi medicado e passa bem

O acidente aconteceu por volta das 16h20min, no trecho entre Moraes e Novo Progresso.

Publicado por Édio Rosa – Reporter Emerson Ruteski – Band Progresso

