Motorista provoca acidentes em série em Itaituba

Depois de ignorar a preferencial e bater em uma motocicleta, o condutor seguiu viagem normalmente. Mais adiante, voltou a desrespeitar a prioridade em cruzamento e colidiu com um carro (Foto:Reprodução Giro Portal)

Elias Ramos da Silva, 63 anos, causou dois acidentes consecutivos no bairro Santo Antônio, na manhã do ultimo domingo, 9, em Itaituba, no sudoeste paraense.

Segundo relatos de testemunhas, ele vinha pela travessa João Pessoa conduzindo um Fox quando provocou o primeiro acidente, no cruzamento com a 29ª Rua. O condutor teria desrespeitado a preferencial e, por conta disso, acabou colidindo com uma moto, pilotada por Railson Ferreira da Silva, de 34 anos, que teve apenas leves escoriações pelo corpo.

Mesmo ciente do acidente que havia provocado, Elias não parou para socorrer Railson e, ao chegar na 34ª rua, mais uma vez avançou a preferencial num cruzamento e atingiu outro veículo, um Fiat Strada, conduzido por Cléber de Oliveira Santana.

O motorista do Strada contou que ainda tentou desviar de Elias quando percebeu que o carro que ele dirigia não iria parar na esquina. Cléber conseguiu inclusive desviar de um poste de energia elétrica, mas acabou batendo em um muro. O Fox ficou parcialmente destruído.

Nos dois acidentes houve danos materiais. A Policia Militar foi acionada e levou todos os envolvidos para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos. Os três condutores têm habilitação.

Em entrevista à imprensa, em Itaituba, Elias confirmou que não parou na 29ª Rua nem na 34ª, e que realmente bateu o motoqueiro e não parou. E ainda teria afirmado que “acidentes acontecem com qualquer pessoa”.

Com informações do Giro Portal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...