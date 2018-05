Motorista pula de caminhão em movimento antes de veículo cair em ribanceira na BR-163

Acidente aconteceu no trecho da Serra do Piquiatuba, no bairro Cambuquira. Condutor sofreu ferimentos e foi levado ao Pronto Socorro Municipal, segundo a PRF.

O motorista de um caminhão carregado com soja sofreu ferimentos ao pular do veículo em movimento antes dele cair em uma ribanceira na BR-163, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 5h54 desta terça-feira (8) no trecho da Serra do Piquiatuba, no bairro Cambuquira.

Uma equipe da PRF foi acionada ao local. O condutor, identificado como Dari Milkel de 50 anos informou aos policiais que seguia para o porto da Cargill quando a veículo ficou sem freios e saiu da pista.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico. Antes, passou por teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para embriaguez.

O Hospital Municipal informou que Dori Milkel passou por exame de raio-x, que mostrou fratura. Ele foi avaliado por um ortopedista e recebeu medicação. O quadro clínico é estável.

Fonte:G1 Santarém/ foto:Daniele Gambôa/TV Tapajós

