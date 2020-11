Motorista que levava retroescavadeira para Novo Progresso é vitima de assalto no Mato Grosso

O motorista e esposa foram rendidos em Jangada (MT) e trazidos para Lucas do Rio Verde (MT) durante assalto.

Assalto aconteceu neta quarta-feira (26) em Jangada no Mato Grosso. Motorista levava retroescavadeira para Novo Progresso no Estado do Pará. Ocasal foi levado e deixado em Posto Gil.

Quatro homens abordaram e sequestraram um casal na cidade de Jangada para roubar um caminhão que transportava uma retroescavadeira. Marido e mulher foram trazidos pra Lucas do Rio Verde, onde ficaram algumas horas e ontem levados para Posto Gil.

De acordo com informações da Polícia Civil, o assalto aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26) no centro de Jangada por volta de 01 hora da madrugada, quando o casal dormia no veículo. As vítimas foram trazidas para Lucas onde permaneceram em cativeiro até às 10 horas.

Depois os assaltantes levaram as vítimas (casal) para a localidade do Posto Gil em uma Saveiro branca e os deixaram lá. Em seguida as vítimas vieram de ônibus para Lucas do Rio Verde onde registraram o boletim de ocorrência.

A retroescavadeira amarela marca New Roland estava sendo levada para Novo Progresso, Estado do Pará.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações Portal Lucas do Rio Verde 27/11/2020 às 11:25

