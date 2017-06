Motorista que morreu em acidente de caminhonete era do Paraná

Veículo capotou na pista na manhã desta quinta-feira (15), quando seguiam para uma fazenda próxima a Novo Progresso.

O acidente foi registrado na rodovia BR-163 no perímetro urbano próximo ao DETRAN na saída da cidade de Novo Progresso sentido Mato Grosso. O motorista da Camionete Hilux placa AQB-4800 da cidade de Cruzeiro do Oeste-PR , foi identificado como “Leandro de Souza Silva” (Foto) de 26 anos- morreu no local. Ele era recente morador em Novo Progresso e veio do estado do Paraná. O corpo de Leandro de Souza Silva foi transladado para cidade de Faxinal daquele estado onde deve ser sepultado nesta sexta-feira (16).

O acidente aconteceu por volta das 06h20mn; na camionete estava o motorista Leandro de Souza Silva de 26 anos, Matheus Freitas e Junior Gomes. O Acidente acontece às 06h45mn da manhã desta quinta-feira (14), segundo informações os três seguiam para uma fazenda onde iriam marcar bovinos, a causa do acidente pode ter ocorrido a perca de controle da direção, o motorista morreu no local, marca de sangue ficou na rodovia, a camionete capotou varias vezes, os dois jovens sofreram escoriações pelo corpo.

O jovem Matheus Freitas perdeu o pai há pouco mais de um ano atrás ele é filho do Saudoso Rodrigo Freitas, que morreu imprensado em um caminhão boiadeiro em Novo progresso.

Eles postaram no Facebook e agradeceram apoio de amigos e por estarem vivos. Veja;

