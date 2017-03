Motorista que morreu em acidente no Jardim do Ouro foi transladado para Mato Grosso

O acidente que tirou a vida do Motorista da D20 “Ezequiel Almeida Amaral” de 48 anos e da jovem “Francineide Sirina leite”de 25 anos, ocorreu, na tarde desta sexta-feira(24), nas proximidades da comunidade de Jardim do Ouro (Itaituba-PA), Aproximadamente 135 quilômetros de Novo Progresso. O Casal trabalhava em garimpos na região, os familiares do motorista é da cidade de Alta Floresta no estado do Mato grosso. A Jovem é natural da cidade de Itaituba-PA.

Embora as circunstâncias de como ocorreu o acidente não foi desvendada há possibilidade na perda de controle da direção, não é descartado. O Casal morreu afogado na lagoa, a policia retirou os corpos.

Uma equipe do IML de Itaituba esteve no local e encaminhou os corpos para o “HMNP” (Hospital Municipal de Novo Progresso) para exames de necropsia e foram liberados para os procedimentos fúnebres.

Uma Funerária da cidade de Alta Floresta no estado do Mato Grosso transladou o corpo do motorista “Ezequiel Almeida Amaral” para onde os familiares residem.

O Sepultamento acontece neste domingo (26) no cemitério Jardim da Saudade daquela cidade.

Da Reação Jornal Folha do Progresso

