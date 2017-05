Motorista que vinha de Belterra Santarém capota no Km 05 da BR 163

Agora nas primeiras horas da manhã de quarta feira (10) uma GU dá Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de capotamento no Km 05 da BR 163. As informações colhidas pela nossa equipe são de o motorista do carro que vinha da cidade de Belterra, o condutor de nome Apolinário Felipe teria perdido o controle do veículo pelo motivo de água na pista.

O fato aconteceu precisamente no 05 em frente a Ford, o Condutor vinha sozinho e não se machucou.

