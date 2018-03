Motorista denuncia abuso da PRF na BR -163

Motorista reclama de perseguição pela PRF na BR -163 no Pará.



BR-163-Motorista flagra desrespeito em transito sem fiscalização da PRF- motorista reclama de perseguição pela PRF

Motoristas reclamam de perseguição da PRF (Policia Rodoviária Federal) na rodovia BR-163, eles recebem multas por falta de pára-choque, e outros assesórios que são destruídos pela péssima conservação da rodovia no Pará.

Um caminhoneiro , faz o trajeto entre Sinop no Mao Grosso até o Porto de Miritituba no Pará, fez um vídeo e enviou para redação do Jornal Folha do Progresso , acusando a PRF de multá-los por falta de equipamentos [assessórios] que segundo ele caem no trecho de mal conservação e esquece de cumprir o papel deles de fiscalizar principalmente os motoqueiros que trafegam por ela sem capacete e outros equipamentos de segurança.

Ele reclama que não há uma fiscalização no trânsito – “eles estão em um Hotel na cidade de Trairão, e quando vão para serviço na rodovia escolhem os caminhões que transportam grãos e os multam por falta de equipamentos (para choque, pára-lama, etc) , que são danificados pela má conservação da rodovia , enquanto isto os motoqueiros transitam pela BR 163 sem capacete e outros equipamentos de segurança, eles passam pelos policais e não são abortados”, enquanto isto os motoristas de caminhão que trabalham arduamente são multados neste País sem vergonha, divulgou no vídeo.

“Não vejo fiscalização nenhuma da Polícia Rodoviária Federal. Nesses meses fomos parados apenas para a ser multado, a gente tenta cumpri as normas certinhas, gente vê imprudência todos os dias na estrada, os motoqueiros andam nessa BR de qualquer jeito, precisa de uma fiscalização constante”, e deixar nos trabalhar, comenta.

Em nota a PRF divulgou que a “Operação Radar BR 163″, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está sendo realizada na Rodovia Transamazônica (BR 163 e BR 230) para auxílio aos motoristas que enfrentam problemas para trafegar pela rodovia.

Assista o Vídeo

Por Adecio Piran Para Jornal Folha do Progresso

