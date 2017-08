Motorista resgata criança no engavetamento com 36 veículos na Carvalho Pinto em Jacareí

Ele ajudou a família a deixar o veículo e cuidou do menino até a chegada de parentes.

Um motorista ajudou a resgatar uma criança no engavetamento com 36 veículos e que deixou dois mortos e 20 feridos na rodovia Carvalho Pinto em Jacareí na manhã desta quarta-feira (30). Motoristas e passageiros relataram momentos de cooperação entre os sobreviventes para garantir o resgate das vítimas.

O carro do chefe de produção Carlos Eduardo Antoneli foi um dos veículos prensados e que acabou incendiado no engavetamento. Ele não se feriu, mas a esposa foi levada para o hospital com uma suspeita de fratura no braço.

No carro ao lado, havia uma família com uma criança. Ele retirou a criança e auxiliou a mãe e os avós dela a deixarem o veículo e a se afastarem do local.

“Quando batemos, foram batendo muitos carros, por cima, dos lados, caminhão. Quando conseguimos sair o menino estava do lado da gente. Nossa preocupação foi tirar as pessoas, principalmente ele, tirar de lá porque depois começou a pegar fogo, estourar pneu, e nós corremos para cá, mas graças a Deus, por Nossa Senhora, estávamos perto, deu para correr e o anjinho aqui escapou”, disse.

A criança foi a única ocupante do veículo que não se feriu. A mãe e os avós do menino foram socorridos ao hospital. Ele permaneceu na rodovia aos cuidados de Antoneli aguardando a chegada de parentes. Um tio buscou a criança.

“Acho que ele era o anjo que estava ali no meio de tudo e que nos socorreu, não nós socorremos ele, ele era o anjinho que tirou a gente dali”, finalizou.

Solidariedade

Outros motoristas relatam ter auxiliado os feridos a deixar os carros antes do incêndio. “Conseguimos tirar um homem, que foi levado no Águia [helicóptero da Polícia Militar], mais cinco pessoas de outros carros”, disse o especialista em processos Jean Duarte.

“Quando o fogo começou pegamos os extintores de todos os carros para tentar abafar, tinha gente presa, tentamos ajudar a sair”, disse o representante comercial Fernando Souza, que estava em um dos primeiros envolvidos no acidente. “Foi um pesadelo”, completou.

Segundo os bombeiros, 50 agentes e 15 viaturas de São José dos Campos, Jacareí e Mogi das Cruzes participaram do salvamento das vítimas.

Acidente

O acidente aconteceu por volta de 7h40 interdita completamente a rodovia Carvalho Pinto (SP-70) em Jacareí (SP) no sentido Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, havia muita fumaça no local no momento do acidente, o que prejudicou a visibilidade dos motoristas.

Os bombeiros não precisaram se algum veículo parou ou reduziu na pista, dando início ao engavetamento, ou se algum motorista se perdeu. Os veículos que seguiam atrás também bateram e teve início um incêndio – 14 veículos foram queimados, entre eles dois caminhões.

